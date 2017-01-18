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Николай Королёв приглашает псковичей на свой юбилей в «Nata inn»

21 января в клубе «Nata inn» состоится  большой юбилейный  вечер «Jubilee Korolev»  с участием специальных гостей. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, вход на торжество будет бесплатным, начало в 22:00.

«В программе вечера зажигательные миксы от специальных гостей, караоке-бой с лучшими вокалистами города, неповторимая атмосфера творческого настроения!» - обещает Николай Королёв.

Главным гостем праздника будет  DJ PR-ICE - участник и организатор крупнейших российский рэйвов, культовый ди-джей Санкт-Петербурга.

 

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