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Общество

Минздрав предложил продавать спиртосодержащие лекарства по схеме «один флакон в одни руки»

Минздрав предложил ввести схему «один флакон в одни руки» для продажи спиртосодержащих лекарств, передает RNS.

Такая инициатива содержится в проекте стратегии министерства по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

«Подавление производства и реализации нелегального алкоголя, а также запрет производства спиртосодержащих настоек емкостью более 30 мл и продажи в аптеках одному покупателю более чем одной емкости», — говорится в проекте.

Кроме того, министерство выступает с инициативой о запрете производства спиртосодержащих настоек емкостью более 30 мл и продажу их в аптеках. В Минздраве добавляют, что также необходимо запретить производство и продажу спиртосодержащих моющих средств.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов поддержал идею продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту.

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