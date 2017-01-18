Минздрав предложил продавать спиртосодержащие лекарства по схеме «один флакон в одни руки»
Минздрав предложил ввести схему «один флакон в одни руки» для продажи спиртосодержащих лекарств, передает RNS.
Такая инициатива содержится в проекте стратегии министерства по формированию здорового образа жизни до 2025 года.
«Подавление производства и реализации нелегального алкоголя, а также запрет производства спиртосодержащих настоек емкостью более 30 мл и продажи в аптеках одному покупателю более чем одной емкости», — говорится в проекте.
Кроме того, министерство выступает с инициативой о запрете производства спиртосодержащих настоек емкостью более 30 мл и продажу их в аптеках. В Минздраве добавляют, что также необходимо запретить производство и продажу спиртосодержащих моющих средств.
Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов поддержал идею продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту.