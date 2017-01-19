МЭР предлагает выделить малому и среднему бизнесу в регионах 7,5 млрд рублей

11:29, 19 января 2017, ПАИ

Министерство экономического развития (МЭР) предложило распределить регионам России 7,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается на сайте МЭР.

Министерство направило проект соответствующего распоряжения в Правительство.

«Минэкономразвития России распределено более 7,5 млрд рублей для предоставления субсидий регионам по четырем основным направлениям: оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их инфраструктуру поддержки; предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений; содействие развитию молодежного предпринимательства; предоставление субсидий на создание МФЦ для бизнеса», — отмечается в сообщении.

Минэкономразвития должно в срок до 1 марта 2017 года заключить соответствующие соглашения с регионами о предоставлении субсидии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев ратифицировал постановление об отмене конкурсов при выделении субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП).