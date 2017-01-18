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Общество

Милонов придумал альтернативу «Дому-2»

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил запретить показ реалити-шоу «Дом-2», поскольку оно разрушает традиционные отношения. Парламентарий назвал проекты, которые могли бы заменить программу в эфире, передает РИА Новости в среду, 18 января.

«Лучше, чтобы таких передач, как "Дом-2", на нашем телевидении не существовало. Вместо "Дома-2" лучше бы показывали кулинарные телешоу или как правильно мастерить что-то из дерева, какое-нибудь плотницкое шоу», — заявил Милонов на пленарном заседании Госдумы.

Программа пагубно влияет на правильное восприятие зрителями супружества и пропагандируют стиль «бери от жизни все», полагает депутат.

В июне 2016 года Милонов в интервью «Ленте.ру» заявил о готовности пойти на «Дом-2». «Почему бы не пойти с ребятами поговорить? Это же люди. Я уверен, что после разговора со мной многие из них станут нормальными православными хипстерами», — заявил он.

Тогда же Милонов обратился в Минкомсвязи с просьбой запретить на российском ТВ программы мистического и оккультного содержания. По его словам, они провоцируют зрителей отказываться от традиционного лечения и способствуют появлению в стране сектантских движений.

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