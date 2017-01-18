Совет по взаимодействию с ветеранскими организациями Пскова определил план работы на 2017 год

20:08, 18 января 2017, ПАИ

Сегодня, 18 января, состоялось заседание Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов Пскова под председательством главы города Ивана Цецерского, на котором обсуждался план мероприятий на 2017 год. По итогам работы в прошлом году руководителям ветеранских организаций глава Пскова вручил благодарственные письма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Иван Цецерский отметил, что заседания Совета проводились ежеквартально. Были реализованы все планы, связанные с Днями воинской славы. Он поблагодарил ветеранов за участие во всех мероприятиях, посвященных Году Довмонта, и за работу с молодыми офицерами. Особо глава выделил достижения Центра внешкольной работы «Патриот», который занял первое место в России по итогам оценки проектов патриотической направленности.

Глава города остановился на вопросах благоустройства Пскова, о проделанной в этом направлении работе в 2016 году и предстоящем объеме на текущий год: «Планируется благоустроить 100 дворов, чтобы все дворы были капитально отремонтированы к Ганзейским дням, останется сделать еще 200. Будет продолжена работа по установке спортивных и игровых площадок».

По предложению Ивана Цецерского для руководителей ветеранских организаций будет организована экскурсия по маршруту новых важных инфраструктурных объектов капитального строительства в городе, в частности, глава пригласил всех посетить площадку строительства новой школы на Завеличье.

Также собравшиеся рассмотрели вопрос о праздновании 10 февраля 30-летия Псковского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Председатель этой организации Виктор Гаврилов сообщил о ходе подготовки к празднику. Создана рабочая группа, разработан план мероприятий, утвержден эскиз нагрудного знака «За активное участие в ветеранском движении», подготовлены к изданию книга и буклет о проделанной за эти годы работе. Он также поблагодарил редакцию газеты «Псковские новости» за обеспечение ветеранов номерами издания и предложил Главе города оказать содействие в создании благотворительного фонда «Долг». Иван Цецерский идею поддержал, отметив, что создание фонда требует разработки специальной документации.

Заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова рассказала о подготовке города к празднованию Дня защитника Отечества: «Сейчас ведется поиск новых форм и методов работы с детьми, чтобы избежать повторений прошлых лет и привлечь внимание молодежи к празднику. Планируется, что ветераны примут участие в тематических классных часах в школах, во встречах в библиотеках и клубах города». Она также призвала ветеранов принять активное и непосредственное участие в создании второго тома книги «Солдаты Победы», посвященного псковичам: требуется помощь в написании очерков.