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Самолёт Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах

Пассажирский Boeing авиакомпании Pegas Fly совершил экстренную посадку в Красноярске по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что у самолета, по предварительным данным, засорились все туалеты.

«По предварительным данным, засорены все туалеты, продолжать полет невозможно. Посадка, именно по техническим причинам, назначена ориентировочно на 23.30 (19.30 мск)», — говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс Пермь — Камрань (Вьетнам).

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