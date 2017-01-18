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Общество

Для военнослужащих Германии организуют семинары по сексуальной идентичности

Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательных семинаров на тему сексуальной идентичности для военных, сообщает RT.

Основная цель семинаров — противодействие дискриминации в армии.

Министр обороны объяснила необходимость в семинарах потребностью учитывать интересы би- и гомосексуалистов, а также транссексуалов.

«Многообразие нашего контингента, который обладает различными навыками и знаниями, помогает нам создать стабильный и привлекательный бундесвер», — отметила представитель минобороны Сильвия фон Мальцан.

31 января глава оборонного ведомства выступит перед военнослужащими и обговорит гендерную проблематику с политиками и экономистами. Первое занятие программы она планирует провести лично.

Отмечается, что инициатива вызвала широкий общественный резонанс и критику в адрес оборонного ведомства. Министерство не стало комментировать негативную реакцию.

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