Для военнослужащих Германии организуют семинары по сексуальной идентичности
Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательных семинаров на тему сексуальной идентичности для военных, сообщает RT.
Основная цель семинаров — противодействие дискриминации в армии.
Министр обороны объяснила необходимость в семинарах потребностью учитывать интересы би- и гомосексуалистов, а также транссексуалов.
«Многообразие нашего контингента, который обладает различными навыками и знаниями, помогает нам создать стабильный и привлекательный бундесвер», — отметила представитель минобороны Сильвия фон Мальцан.
31 января глава оборонного ведомства выступит перед военнослужащими и обговорит гендерную проблематику с политиками и экономистами. Первое занятие программы она планирует провести лично.
Отмечается, что инициатива вызвала широкий общественный резонанс и критику в адрес оборонного ведомства. Министерство не стало комментировать негативную реакцию.