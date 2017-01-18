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Общество

В Китае запретили повторно вступающим в брак проводить свадебные банкеты

Власти города Кайли провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая внесли запрет на проведение свадебных банкетов для людей, которые женятся во второй раз, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что теперь молодожены должны согласовать с местными властями намерения провести банкет, чтобы те убедились в отсутствии у них предыдущих браков. Та же самая процедура касается и проведения поминального приема: для его проведения необходимо получить разрешающий документ в соответствующих органах.

Также запрещено использовать несколько мест для одной свадебной церемонии.

Отмечается, что Коммунистическая партия развернула общенациональную кампанию по борьбе с коррупцией, бюрократией и проявлениями показного богатства еще в 2012 году, и власти в некоторых регионах в последнее время пытаются препятствовать их проявлениям.

 

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