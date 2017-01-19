Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров

09:54, 19 января 2017, ПАИ

Большинство россиян знают о последних громких коррупционных скандалах и поддерживают аресты высокопоставленных чиновников. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Среди мер наказания за коррупционные преступления опрошенные в первую очередь поддерживали взимание штрафов, превышающих размеры взятки (38%), запрет занимать руководящие должности (28%), тюремное заключение (20%) и конфискацию имущества (19%).

Согласно опросу, арест бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева одобряют 67% респондентов, к задержанию экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина положительно относятся 62%, арест бывшего главы Кировской области Никиты Белых поддержали 60%, а уголовное дело в отношении главы Коми Вячеслава Гайзера — 55%. Не более 4% респондентов высказались против их ареста.

При этом с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко согласны 66% опрошенных, 2% выступили против, а каждый четвертый респондент (27%) узнал об аресте силовика от социологов.

Всероссийский опрос был проведен 17-18 декабря в 130 населенных пунктах в 46 регионах России. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек. Погрешность не превышает 3,5 процентов, пишет Лента.ру.