Псковичи могут ознакомиться с новыми КБК для оплаты страховых взносов на сайте ФНС

20:35, 18 января 2017, ПАИ

С 1 января 2017 года страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС администрирует Федеральная налоговая служба. Об этом напомнили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

В связи с обращением предпринимателей в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей, аппарат уполномоченного сообщает, что с новыми КБК для оплаты страховых взносов можно ознакомиться на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn60/taxation/insprem/#title10.