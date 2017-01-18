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Общество

Псковичи могут ознакомиться с новыми КБК для оплаты страховых взносов на сайте ФНС

С 1 января 2017 года  страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС администрирует Федеральная налоговая служба. Об этом напомнили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

В связи с обращением предпринимателей в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей, аппарат уполномоченного сообщает, что с новыми КБК для оплаты страховых взносов можно ознакомиться на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn60/taxation/insprem/#title10.

 

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