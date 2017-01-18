Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
Агентство ТурСтат проанализировало итоги внутреннего туризма в России в новогодние праздники 2017 года. В результате исследования выявлены самые популярные в Новый год города и регионы России, а также самые популярные у туристов в России курорты и музеи.
Рейтинг составлен по данным региональных администраций по итогам новогодних праздников 2017 года.
По данным исследования, Казанский Кремль тал самым популярным музеем России в новогодние праздники.
Эрмитаж, Исаакиевский собор, Дарвиновский музей, Казанский Кремль, музеи Московского Кремля, Царское Село, Третьяковская галерея, Исторический музей, Петергоф и музей Мирового океана в Калининграде составили топ-10 самых популярных музеев России в новогодние праздники 2017 года.
В первую двадцатку самых музеев по популярности в новогодние праздники также вошли Музей янтаря в Калининграде, Псковский Кремль и Тобольский Кремль.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ярославская область, Башкирия, Вологодская область, Крым и Новгородская область составили топ-10 городов и регионов России по внутреннему туризму в новогодние праздники 2017 года.
Самые популярные курорты в России в новогодние праздники находятся в Сочи (Красная Поляна), на Южном Урале (Миасс и Завьялиха), на Кузбассе (Шерегеш), в Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай), в Саратовской области (Хвалынск) и в Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье).