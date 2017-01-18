Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники

20:41, 18 января 2017, ПАИ

Агентство ТурСтат проанализировало итоги внутреннего туризма в России в новогодние праздники 2017 года. В результате исследования выявлены самые популярные в Новый год города и регионы России, а также самые популярные у туристов в России курорты и музеи.

Рейтинг составлен по данным региональных администраций по итогам новогодних праздников 2017 года.

По данным исследования, Казанский Кремль тал самым популярным музеем России в новогодние праздники.

Эрмитаж, Исаакиевский собор, Дарвиновский музей, Казанский Кремль, музеи Московского Кремля, Царское Село, Третьяковская галерея, Исторический музей, Петергоф и музей Мирового океана в Калининграде составили топ-10 самых популярных музеев России в новогодние праздники 2017 года.

В первую двадцатку самых музеев по популярности в новогодние праздники также вошли Музей янтаря в Калининграде, Псковский Кремль и Тобольский Кремль.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ярославская область, Башкирия, Вологодская область, Крым и Новгородская область составили топ-10 городов и регионов России по внутреннему туризму в новогодние праздники 2017 года.

Самые популярные курорты в России в новогодние праздники находятся в Сочи (Красная Поляна), на Южном Урале (Миасс и Завьялиха), на Кузбассе (Шерегеш), в Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай), в Саратовской области (Хвалынск) и в Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье).