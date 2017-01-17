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Политика

Захарова поведала о вербовочных подходах спецслужб США

Попытки спецслужб США завербовать российских дипломатов в последнее время носят регулярный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости в среду, 18 января.

«То, что рассказал накануне [глава МИД] Сергей Лавров — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января», — сказала Захарова.

При этом она раскритиковала действия команды уходящего президента США Барака Обамы. «Команда вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и, несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты», — отметила представитель МИД.

17 января Лавров сообщил, что Москва пресекла ряд случаев разведывательной деятельности американцев, работавших под дипломатическим прикрытием. Он упомянул о маскировке мужчин под женщин и добавил, что сотрудники посольства Соединенных Штатов были замечены на митингах российской оппозиции, «в том числе и в переодетом виде».

В тот же день Лавров сообщил, что американские спецслужбы в апреле 2016 года пытались завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне. Другому дипломату старшего звена спецслужбы США, «пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в его машину в его отсутствие десять тысяч долларов», добавил он.

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