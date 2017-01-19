Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года

12:00, 19 января 2017, ПАИ

Минздрав предлагает запретить продавать алкоголь гражданам РФ в возрасте до 21 года. Об этом говорится в Стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, передает ТАСС.

Кроме того, в рамках стратегии ведомство отмечает необходимость ужесточения ограничительных мер по борьбе с курением. В проекте также сказано, что предлагается запретить продажу алкоголя и табака через Интернет.

По мнению разработчиков стратегии ЗОЖ до 2025 года, эти и другие ограничения позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. В числе других мер по внедрению здорового образа жизни Минздрав предлагает также ряд механизмов формирования у россиян приверженности к рациональному и здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам.

«В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне», — говорится в тексте стратегии. Высокие показатели смертности связаны в первую очередь с предотвратимыми факторами риска, такими как курение, употребление алкоголя, отсутствие рационального питания и недостаточная физическая активность.

Отметим, в настоящее время в РФ запрещена продажа алкоголя лицам младше 18 лет.