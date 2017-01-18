Учёные выяснили, что люди «учат» язык с рождения

21:11, 18 января 2017, ПАИ

Корейские ученые выяснили, что человек усваивает язык еще до того, как начинает им пользоваться, – уже в первые месяцы жизни. Полученная информация остается в мозгу на долгие годы. О проведенном исследовании они рассказывают в журнале Royal Society Open Science, также о нем сообщает BBC.

Участниками исследования стали взрослые жители Голландии, в среднем около 30 лет, которые родились в Южной Корее, но еще в детстве были усыновлены голландцами. Им нужно было научиться читать по-корейски и, как выяснилось, их произношение было намного лучше, чем у контрольной группы. Оценивали произношение участников коренные корейцы. Перед началом обучения уровень подготовки участников был одинаков. Также не было различий между успехами тех, кто был усыновлен, когда уже научился говорить, и тех, кто попал в приемные семьи еще до полугода, когда речь не была развита.

По мнению исследователей, результаты свидетельствуют о том, что знание языка носит скорее абстрактный характер, чем зависит от опыта. Они рекомендуют побольше разговаривать с детьми, так как те начинают очень рано усваивать сказанное.