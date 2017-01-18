В жилом секторе Порхова прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности

21:30, 18 января 2017, ПАИ

18 января 2017 года начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД РФ по Порховскому району и корреспондентом редакции газеты «Порховский вестник» проведен профилактический рейд в жилом секторе г. Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда осуществлен подворовый обход 10 домовладений, под роспись проинструктировано 16 человек, распространено 26 листовок, а также проведены индивидуальные беседы. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Порховского района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Целью проведенной профилактической работы явилось доведение до населения обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, а также порядка действий в случае возникновения пожара.