В Москве вскрыли квартиру проспавшего двое суток мужчины

21:41, 18 января 2017, ПАИ

На востоке Москвы взломали дверь квартиры мужчины, который на протяжении двух суток не выходил на связь со своими родными, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о том, что в одной из квартир дома 7 по Федеративному проспекту 54-летний мужчина двое суток не выходит на связь с родственниками. Прибывшие на место специалисты совместно с правоохранителями вскрыли входную дверь», — рассказал он.

По его словам, все это время мужчина крепко спал.