0
22:21
В Госдуму внесён законопроект о предельном возрасте для главврачей
20:41
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
20:08
Совет по взаимодействию с ветеранскими организациями Пскова определил план работы на 2017 год
18:34
В Крещение в Псковской области потеплеет до +3 градусов
18:29
Николай Королёв приглашает псковичей на свой юбилей в «Nata inn»
18:16
На площадке Северного обхода начался монтаж подземных инженерных сетей
17:36
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
Еще новости
Общество

В Москве вскрыли квартиру проспавшего двое суток мужчины

На востоке Москвы взломали дверь квартиры мужчины, который на протяжении двух суток не выходил на связь со своими родными, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о том, что в одной из квартир дома 7 по Федеративному проспекту 54-летний мужчина двое суток не выходит на связь с родственниками. Прибывшие на место специалисты совместно с правоохранителями вскрыли входную дверь», — рассказал он.

По его словам, все это время мужчина крепко спал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Госдуму внесён законопроект о предельном возрасте для главврачей
18 января 2017
В Госдуму внесён законопроект о предельном возрасте для главврачей 1
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
18 января 2017
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
Совет по взаимодействию с ветеранскими организациями Пскова определил план работы на 2017 год
18 января 2017
Совет по взаимодействию с ветеранскими организациями Пскова определил план работы на 2017 год
В Крещение в Псковской области потеплеет до +3 градусов
18 января 2017
В Крещение в Псковской области потеплеет до +3 градусов
Николай Королёв приглашает псковичей на свой юбилей в «Nata inn»
18 января 2017
Николай Королёв приглашает псковичей на свой юбилей в «Nata inn»
На площадке Северного обхода начался монтаж подземных инженерных сетей
18 января 2017
На площадке Северного обхода начался монтаж подземных инженерных сетей 2
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
18 января 2017
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
В Пскове установили таблички, запрещающие нахождение лошадей в парках
18 января 2017
В Пскове установили таблички, запрещающие нахождение лошадей в парках 2

Идет загрузка...