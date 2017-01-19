Минфин: Деньги от подорожавшей нефти не будут потрачены на расходы бюджета

09:37, 19 января 2017, ПАИ

Правительство решило не тратить сверхдоходы от укрепляющейся нефти, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Вопрос о доходах от дорогой нефти обсуждался на совещании, рассказал он.

Власти договорились не использовать сверхдоходы «на финансовое обеспечение расходов бюджета и на эту сумму осуществлять уменьшение использование средств Резервного фонда и ФНБ», объяснил министр, сообщает РБК.

Как уточняет ПРАЙМ, предложение правительства, в соответствие с которым до принятия изменения в Бюджетный кодекс в части подготовки бюджетного правила есть договоренность не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 в результате превышения фактически цены на нефть в $40 за баррель, одобрил и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, федеральный бюджет РФ на 2017 - 2019 годы был сформирован исходя из прогнозируемой среднегодовой цены нефти в $40 за баррель на всю трехлетку. Однако после договоренностей нефтедобывающих государств в конце прошлого года о сокращении добычи нефти, цены на нее на мировом рынке выросли и превышают официальные прогнозы российских властей.

«Нетрата нефтегазовых доходов сделает более прогнозируемой денежно-кредитную политику и позволит ЦБ иметь больший маневр в ДКП с точки зрения снижения ставок и обеспечения стабильности курса рубля», — высказался Антона Силуанов.

«По нашим оценкам, при $50 за баррель бюджет получит около 1 трлн рублей дополнительных доходов. А при $55 за баррель сейчас эта сумма составит 1,4 трлн рублей», — отметил он.

По словам чиновника, дополнительные доходы бюджета не повлияют на объемы заимствований на внутреннем рынке, они будут исполнены на запланированном уровне.

«По нашим планам мы хотели бы вопрос конструкции бюджетных правил обсудить в правительстве в первом полугодии текущего года и представить их Госдуме в весеннюю сессию», — заметил глава Минфина.

Бюджетное правило, предусматривающее перевод сверхдоходов от нефти в резервы, должно начать работать с 2020 года. Оно определит базовой ценой нефти отметку в $40 за баррель и будет ограничивать бюджетные расходы так, что они должны будут равняться базовым доходам за вычетом процентных расходов на обслуживание долга.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил ранее, что решение о новом бюджетном правиле будет принято в 2018 году.

«На наши подходы, как должно формироваться будущее бюджетное правило, придется потратить еще 2017 год, а решение, скорее всего, об этом будет принято только в 2018 году. Оно должно быть более чувствительным к сырьевым доходам», — подчеркивал он.