Минздрав предложил ограничить рекламу колбасы и шоколада

22:03, 18 января 2017, ПАИ

Министерство здравоохранения России предлагает ограничить эфирное время телевизионной рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газированных напитков, передает ТАСС.

«[Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)»,— отмечается в документе Минздрава, разработанном в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

Кроме того, министерство предложило ввести акциз на вредные для здоровья продукты питания.

Минздрав уже доработал проект стратегии формирования ЗОЖ населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года и направил его на согласование.