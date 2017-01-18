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Общество

В Госдуму внесён законопроект о предельном возрасте для главврачей

Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о возрастном ограничении в 65 лет для руководителей и заместителей руководителя медицинских организаций. Среди авторов проекта — первый замруководителя фракции Андрей Исаев, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, депутаты Александр Сидякин и Михаил Тарасенко, пишет Коммерсант.

Документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Депутаты предлагают «установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций». «Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров»,— говорится в пояснительной записке к документу.

После достижения указанного возраста главврачи будут переводиться с их письменного согласия на иные должности. Отмечается, что срок пребывания в должности может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников организации.

С заместителями главврачей после достижения ими 65 лет предлагается заключать трудовой договор. Срок его окончания не должен будет превышать срока окончания полномочий руководителя поликлиники или больницы.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 июня 2017 года. «Трудовые договоры, заключенные с руководителями и заместителями руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, которые достигли на 1 июня 2017 года возраста 65 лет или достигнут этого возраста в течение трех лет после указанной даты, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных такими трудовыми договорами, но не более чем в течение трех лет со дня вступления в силу Федерального закона»,— отмечается в пояснительной записке.

Напомним, в декабре глава ЦСР представил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первые общие предложения об идеях, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 2018-2024 годы. Набор мер включает увеличение пенсионного возраста с 2020 года.

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