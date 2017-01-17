0
13:58
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
13:42
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
11:44
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
12:28
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
10:29
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16:24
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
18:59
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
Еще новости
Политика

Ассанж согласился вернуться в США в обмен на гарантии прав

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что будет счастлив вернуться в США, если ему гарантируют соблюдение всех его прав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в принадлежащем WikiLeaks Twitter.

При этом уточняется, что Ассанж готов на поездку несмотря на то, что его информатор Челси Мэннинг так и не получила помилования.

13 января Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована. 17 января Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. WikiLeaks объявил это своей победой.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США. Там ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
17 января 2017
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом 17
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
17 января 2017
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете 4
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 23
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
16 января 2017
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области 19
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16 января 2017
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета 4
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
15 января 2017
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте 2
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12 января 2017
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года 8
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 9

Идет загрузка...