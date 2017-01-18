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Культура

Минпромторг профинансирует создание музыкальных инструментов

Департамент развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли России займется поддержкой отечественных производителей музыкальных инструментов. Об этом пишет газета «Известия».

Созданный Минпромторгом Фонд готов предоставить финансовое обеспечение инвесторам, заинтересованным в развитии производства музыкальных инструментов.

Министерство может выделить проектам предприятий субсидии на сумму от 50 до 300 млн рублей, на поддержку проектов консорциумов — займы от 100 до 500 млн рублей и финансовое обеспечение технологического перевооружения — на сумму лизингового займа до 250 млн рублей.

Также оно компенсирует большую часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в сфере музыкальной промышленности.

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