В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
18 января, в Крещенский сочельник, в Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.
Чин освящения совершил настоятель Свято-Тихоновского собора города Великие Луки иерей Александр Кононенков. Он обратился к собравшимся с проповедью, в которой отметил «великое значение Крещения Господня для спасения каждого человека». Священник призвал благоговейно относиться к святой крещенской воде и благопристойно вести себя в местах забора воды и купальнях.
По окончании чина Великого освящения воды иерей Александр окропил всех святой водой.
Сразу после освящения воды в Ловати многие великолучане совершили омовение в крещенской купели.