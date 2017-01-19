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Общество

В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды

18 января, в Крещенский сочельник, в Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

Чин освящения совершил настоятель Свято-Тихоновского собора города Великие Луки иерей Александр Кононенков. Он обратился к собравшимся с проповедью, в которой отметил «великое значение Крещения Господня для спасения каждого человека». Священник призвал благоговейно относиться к святой крещенской воде и благопристойно вести себя в местах забора воды и купальнях.

По окончании чина Великого освящения воды иерей Александр окропил всех святой водой.

Сразу после освящения воды в Ловати многие великолучане совершили омовение в крещенской купели.

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