В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды

08:26, 19 января 2017, ПАИ

18 января, в Крещенский сочельник, в Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Чин освящения совершил настоятель Свято-Тихоновского собора города Великие Луки иерей Александр Кононенков. Он обратился к собравшимся с проповедью, в которой отметил «великое значение Крещения Господня для спасения каждого человека». Священник призвал благоговейно относиться к святой крещенской воде и благопристойно вести себя в местах забора воды и купальнях.

По окончании чина Великого освящения воды иерей Александр окропил всех святой водой.

Сразу после освящения воды в Ловати многие великолучане совершили омовение в крещенской купели.