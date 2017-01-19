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Общество

Рынок зарплатных карт в России в 2016 году вырос на 10%

Единственным сегментом банковских карт, показавшим активный рост в 2016 году, стали зарплатные проекты. Как пишет газета «Известия», об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Аналитического центра НАФИ.

Если в 2015 году 53% россиян заявляли, что лично пользуются «пластиком» для получения зарплаты, то в 2016-м таких людей было уже 63%. При этом другие виды дебетовых карт практически не приобрели за год новых держателей — 30% в 2015 году и 31% в 2016-м. Лишь небольшой прирост наблюдается в сегменте кредиток — 17 и 21%, соответственно.

Таким образом, специалисты НАФИ пришли к выводу, что, невзирая на ощущение, что культура использования пластиковых карт в России достигла высокого уровня, эту финансовую услугу можно назвать скорее развивающейся.

Данные опроса также отражают особенности развития российского рынка, которые заключаются в том, что многие соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий, отмечает издание.

Эксперты не сомневаются, что тенденция на развитие именно сектора зарплатных карт будет усиливаться. В соответствии с готовящимися изменениями в закон о национальной платежной системе всем получателям бюджетных средств, в том числе студентам и пенсионерам, с 1 января 2018 года деньги будут переводиться на карты «Мир».

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