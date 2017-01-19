Крещение Господне празднуют сегодня православные

08:37, 19 января 2017, ПАИ

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне (Богоявление), пишет сalend.ru.

Крещение Господне — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный, о чем свидетельствуют все четыре Евангелия.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Чтобы понять смысл и важность крещения, нужно уяснить символическое и реальное значение воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать — как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил человеческое зло.

В память того, что Спаситель своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие для освящения природных водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.