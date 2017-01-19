Псковский курсант Маргарита Одинцова стала лауреатом всероссийского конкурса «Веление времени»

08:52, 19 января 2017, ПАИ

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Маргарита Одинцова стала лауреатом всероссийского конкурса научных, исследовательских и социальных проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веление времени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Она представила на конкурс научную работу, посвященную становлению нормативно-правовой базы института пробации в странах Западной Европы и США в XIX веке.

«Участие во всероссийском конкурсе исследовательских и социальных проектов позволило мне апробировать свою выпускную квалификационную работу, целью исследования которой является объективное и целостное рассмотрение и освещение комплекса вопросов, связанных с развитием правового обеспечения исполнения наказаний без изоляции от общества в странах Европы с первой половины XIX века до 1917 года», – рассказала М. Одинцова.

Отметим, что научный руководитель лауреата конкурса – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков.

В финал конкурса «Веление времени» вышли 70 научных работ обучающихся ведомственных и гражданских вузов России.

Организаторами всероссийского конкурса выступили Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» и Московский государственный машиностроительный университет.