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За сутки псковские сотрудники ГИБДД остановили 8 пьяных водителей

18 января в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 383 нарушения Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Вчера на территории области зарегистрированы 4 ДТП, в результате которых травмы получили 7 человек. 

В оперативных сводках УМВД за прошедшие сутки зарегистрированы 29 преступлений, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.

Всего в органы внутренних дел региона поступили 50 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 25 - по городу Пскову.

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