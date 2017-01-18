За сутки псковские сотрудники ГИБДД остановили 8 пьяных водителей

08:57, 19 января 2017, ПАИ

18 января в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 383 нарушения Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Вчера на территории области зарегистрированы 4 ДТП, в результате которых травмы получили 7 человек.

В оперативных сводках УМВД за прошедшие сутки зарегистрированы 29 преступлений, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.

Всего в органы внутренних дел региона поступили 50 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 25 - по городу Пскову.