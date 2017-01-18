Прокуратура добилась сноса незаконно возведенного здания в центре Пскова

09:10, 19 января 2017, ПАИ

Прокуратурой города Пскова провела проверку законности установки подсобного помещения кафе в исторической части областного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что спорное здание возведено на земельном участке, не предоставленном для этих целей. Проектные и производственные работы проводились без предусмотренного законодательством в области охраны объектов культурного наследия согласования с органом государственной власти по культуре.

Кроме того, строение находилось рядом с объектом культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова VIII-XVII веков», который поставлен на государственную охрану как памятник археологии федерального значения, оказывало негативное воздействие на исторически сложившуюся застройку указанной территории и диссонирующее влияние на объекты культурного наследия, расположенные вблизи строения: «Канатная фабрика Мейра», «Двор Трубецких» и «Двор Постниковых», «Дом жилой», отметили в надзорном ведомстве.

Для пресечения правонарушения прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление об обязании собственника демонтировать сооружение, это требование было удовлетворено.

В настоящее время решение суда исполнено, незаконно возведенное здание снесено.