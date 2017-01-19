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Общество

26 января заместитель прокурора области примет граждан в Новоржеве

26 января заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в прокуратуре Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет с 17:00 в прокуратуре Новоржевского района по адресу: Новоржев, улица К. Маркса, дом 50.

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