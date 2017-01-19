26 января заместитель прокурора области примет граждан в Новоржеве

09:20, 19 января 2017, ПАИ

26 января заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в прокуратуре Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет с 17:00 в прокуратуре Новоржевского района по адресу: Новоржев, улица К. Маркса, дом 50.