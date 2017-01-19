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Общество

На трёх участках трассы Р-23 в Псковской области продолжается ремонт, затрудняющий движение транспорта

Сегодня, 19 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участке с 214 по 225 км трассы (выборочно), который откроют для проезда в 17:00.

На км 522+176 проводится текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - ремонт моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.

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