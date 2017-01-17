В России испытывают новый комплекс активной защиты для танков

09:43, 19 января 2017, ПАИ

Новый комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» для танков Т-72 и Т-90 проходит предварительные испытания в России. Об этом сообщает ТАСС.

«За последнее время в КБМ дважды приезжал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Мы договорились резко активизировать эту работу. Сейчас комплексы активной защиты для танков Т-72 и Т-90 находятся на предварительных испытаниях», - сообщил генеральный конструктор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин.

По его словам, КБМ и «Уралвагонзавод» договорились установить комплекс активной защиты на Т-72 и Т-90, но разработчики танков попросили совсем иную компоновку комплекса активной защиты. «Принципы вроде бы те же, но на самом деле это абсолютно новая разработка. Причем в ходе развития танков Т-72 и Т-90 еще несколько раз были уточнения по компоновке КАЗ, и комплекс пришлось заново переделывать», - отметил Кашин.

Новый комплекс получил название «Арена М». «Мы сохранили наименование комплекса, так как его модификации созданы на основе задела по «Арене», но на самом деле, повторюсь, это новая разработка - все сделали под другой танк. Очень хотелось бы, чтобы требования заказчика по этому комплексу стабилизировались», - сказал конструктор.

Он добавил, что необходимость активной защиты для танков демонстрирует последний военный опыт. «Конфликты на Ближнем Востоке показали, что, во-первых, без танков - никуда, а во-вторых, обеспечить их полноценную защиту традиционными средствами, в том числе динамической защитой, уже нельзя - танки бьют, и они горят», - сказал Валерий Кашин.

«Арена» - комплекс активной защиты танка, предназначенный для защиты боевых машин от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. В частности, в него входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.