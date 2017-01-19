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Общество

2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений

Средняя температура в мире в 2016 году достигла рекордно высокого уровня за всю историю метеорологических наблюдений. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на космическое агентство НАСА.

По его данным, средняя температура поверхности земли и океана в прошлом году была на 0,94 градуса по Цельсию выше средних температур за XX век и примерно на 0,1 градуса выше средней температуры 2015 года. Таким образом, прошедший год побил рекорды 2015 и 2014 годов, став третьим самым жарким годом подряд.

Исследователи считают, что причиной столь высоких температур стали парниковые газы и океаническое явление Эль-Ниньо.

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