Русскоязычных школьников в Эстонии проверят на лояльность к стране

09:29, 19 января 2017, ПАИ

В русскоязычных школах Эстонии на уроках «Государственная оборона» началась проверка учащихся на лояльность.

15-летним подросткам предлагается заполнить анкету и ответить на вопрос об отношении к военизированной добровольческой организации Kaitseliit. На выбор предлагаются такие эпитеты организации: надежная, враждебная, мирная, бессмысленная, патриотичная, националистическая безразличная, настораживающая и объединяющая, сообщает «Интерфакс».

Предлагается также ответить на вопросы: «Как ты в целом оцениваешь членство Эстонии в Европейском союзе?», «Считаешь ли ты, что Россия может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии?», «Я поддерживаю постоянное присутствие на территории Эстонии военных союзников...», «Как ты считаешь, для чего военные союзники находятся на территории Эстонии?». На последний вопрос есть вариант ответа: «Для провокации России».

Школьникам рекомендовано также ответить на вопросы: «Как ты считаешь, кто несет наибольшую ответственность за конфликт на Украине», «Что должен сделать Евросоюз с санкциями против России», и другие им подобные.

Запрос на проведение исследования поступил из государственного Международного центра обороны и безопасности. Школьникам не разрешалось отвечать вместе с родителями, поскольку «влияние постороннего человека негативно отразится на результатах этого исследования», пояснил один из организаторов опроса, член правления Международного центра обороны и исследований Дмитрий Теперик. По его мнению, в исследовании нет ничего необычного, просто «кто-то пытается сделать из мухи слона».

«Все анкеты заполняются на добровольной основе и анонимно. Люди могут отказаться отвечать на анкету - как целиком, так и на некоторые ее вопросы», добавил он.