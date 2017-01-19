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Общество

В Пскове полиция задержала водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии

18 января в Пскове на Рижском проспекте дорожная полиция в ходе проводимых мероприятий установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Стражи порядка остановили  автомашину «Мицубиси». Выяснилось, что иномаркой управлял 31-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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