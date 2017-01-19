Псковским риелторам рассказали о секретах успешной работы в кризис

10:03, 19 января 2017, ПАИ

18 января в Пскове состоялся уникальный мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов Валерия Виноградова для специалистов рынка недвижимости. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре недвижимости «Авентин – Псков», «Секреты успешной работы в кризис» вызвали немалый интерес участников рынка, столкнувшихся с непростыми условиями работы в сложившейся экономической ситуации.

По данным Валерия Виноградова, за 2015 и 2016 годы количество риелторов по России уже сократилось на 50% и, как считает спикер, это далеко не предел. По его мнению, к концу 2017 года «в строю» останутся только те, кто профессионализмом подтвердил право называться «риелтором».

Вице-президент Российской гильдии риелторов отметил, что специалист по недвижимости – это очень масштабная по объему и глубине необходимых знаний профессия. Риелтор ведет своего клиента от поиска варианта, оценки рисков и непростого процесса торгов до регистрации права собственности и верного юридического оформления имущества. От профессионализма действий риелтора зависит, будет ли счастлив клиент последующие годы после покупки или продажи жилья, не станет ли он сожалеть о сделанном выборе. «Итоговые потребители риелторской услуги доверяют своему агенту самое ценное, что есть у каждого из нас – будущее своей семьи. И это доверие нужно оправдывать», - добавил спикер.

Валерий Виноградов высказал мнение о том, что, как и в других сферах, будущее профессии - за технологиями, электронными сервисами и возможностью экономить время. В риелторской профессии эти тенденции выразятся в постепенном переходе на использовании электронных баз данных и автоматизации процессов, идеальной настройке электронного документооборота между всеми участниками сделок с недвижимостью. И здесь, как ожидается, «мяч будет на стороне крупных риелторских компаний», так как уже сейчас они имеют прочные партнерские отношения со всеми структурами, участвующими в сделках с недвижимостью: от застройщиков до государственных структур.