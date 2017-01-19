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Общество

Google купил подразделение Twitter

Холдинг Alphabet, в который входит компания Google, купил у Twitter подразделение по разработке мобильных приложений Fabric. Об этом сообщает Медуза.

Сообщение о сделке опубликовано на сайте Fabric. Стороны договора не разглашают финансовые вопросы соглашения.

Как говорится в сообщении, команда Fabric присоединится к входящему в Google подразделению Firebase, которое занимается созданием инструментов для мобильных разработчиков.

Напомним, подразделение по разработке мобильных приложений Fabric было создано Twitter в 2014 году. По состоянию на начало 2017 года сервисом пользуется около 580 тысяч разработчиков. Google называли потенциальным претендентов на покупку всего сервиса микроблогов Twitter, однако стороны не смогли договориться.

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