Псковского землевладельца оштрафовали за систематическое неисполнение предписаний Россельхознадзора

11:42, 19 января 2017, ПАИ

Псковского землевладельца оштрафовали за систематическое неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Два участка из земель сельхозназначения общей площадью 195 га, находящиеся в районе деревень Анскино и Вересье Палкинского района, собственник не расчистил от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за невыполнение в установленный срок выданного предписания, и при проведении внеплановой проверки было установлено, что оно вновь не исполнено.

Мировой суд признал собственника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 26 статьи 19.5 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 60 тысяч рублей (по 30 тысяч за каждое неисполненное предписание).