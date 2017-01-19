Девочка из Пскова стала героиней программы «Спасите моего ребёнка»

11:48, 19 января 2017, ПАИ

Героями медицинского реалити «Спасите моего ребёнка» на телеканале «Ю» стали трехлетняя Ульяна из Пскова и её мама Анастасия, а также специалисты ведущего российского нейрохирургического центра в Тюмени, который на время стал съёмочной площадкой для подготовки телевизионной программы.

Шоу снимали в Пскове и в федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Многочасовую операцию для трёхлетней пациентки, страдающей эпилепсией на фоне поражения центральной нервной системы, провёл главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

Операцию поминутно записывали на несколько видеокамер.

Участники программы – семьи из разных уголков России. Главными героями становятся маленькие дети с врожденными или приобретенными заболеваниями. Выпуск программы из Пскова и Тюмени уже вышел в эфир телеканала «Ю».