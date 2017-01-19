В России выпустили 988 православных смартфонов

13:05, 19 января 2017, ПАИ

Российская компания Gresso выпустила лимитированную линейку православных смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Смартфоны под названием Meridian сделаны из бронзы, клавиатура - из сусального золота. На задней панели изображен крест. Гаджет оснащен 32 гигабайтами памяти, с ним можно использовать две сим-карты. В Meridian также есть камера на целых 3 мегапикселя, но фронтальная, к сожалению, отсутствует.

Всего выпущено 988 смартфонов стандартной модификации, такая цифра выбрана в честь года Крещения Руси. Православный смартфон стандартной модификации обойдется всего в 380 тысяч рублей, а улучшенная версия Meridian, с бриллиантовой клавиатурой и логотипом из желтого золота в 18 карат - в 1,5 миллиона рублей. Эту модель выпустили в количестве 33 штук.