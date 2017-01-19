0
15:22
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
12:00
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года
11:11
Компания Псков-Лада предлагает модель Largus по выгодной цене
10:03
Псковским риелторам рассказали о секретах успешной работы в кризис
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
09:18
2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
Еще новости
Общество

В России выпустили 988 православных смартфонов

Российская компания Gresso выпустила лимитированную линейку православных смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Смартфоны под названием Meridian сделаны из бронзы, клавиатура - из сусального золота. На задней панели изображен крест. Гаджет оснащен 32 гигабайтами памяти, с ним можно использовать две сим-карты. В Meridian также есть камера на целых 3 мегапикселя, но фронтальная, к сожалению, отсутствует.

Всего выпущено 988 смартфонов стандартной модификации, такая цифра выбрана в честь года Крещения Руси. Православный смартфон стандартной модификации обойдется всего в 380 тысяч рублей, а улучшенная версия Meridian, с бриллиантовой клавиатурой и логотипом из желтого золота в 18 карат  - в 1,5 миллиона рублей. Эту модель выпустили в количестве 33 штук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
19 января 2017
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 4
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года
19 января 2017
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года 1
Компания Псков-Лада предлагает модель Largus по выгодной цене
19 января 2017
Компания Псков-Лада предлагает модель Largus по выгодной цене
Псковским риелторам рассказали о секретах успешной работы в кризис
19 января 2017
Псковским риелторам рассказали о секретах успешной работы в кризис 1
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
19 января 2017
2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
Крещение Господне празднуют сегодня православные
19 января 2017
Крещение Господне празднуют сегодня православные

Идет загрузка...