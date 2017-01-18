Житель Великих Лук обокрал гараж, но был задержан с поличным

10:22, 19 января 2017, ПАИ

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Великим Лукам задержали 28-летнего безработного, судимого горожанина, подозреваемого в совершении кражи из гаража. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, молодой человек совершил кражу металлических изделий из гаража, расположенного в районе площади Калинина в Великих Луках. Скрыться подозреваемому не удалось. Он был задержан с поличным.

В настоящее время по этому факту проводится проверка.