Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»

12:14, 19 января 2017, ПАИ

Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения. Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма провели занятие, посвящённое знакомству с системой особо охраняемых природных территорий России.

11 января отмечалось столетие со дня основания первого российского заповедника - Баргузинского. Именно в этот день по инициативе и при поддержке ЭкоЦентра «Заповедники» стартовал проект «Всероссийский заповедный урок».

Сотрудники Полистовского рассказали ребятам из псковской средней общеобразовательной школы №11 об истории заповедного дела, особенностях, формах и функциях особо охраняемых природных территорий, а также о заповеднике, который расположен на территории Псковской области. Ребята увидели ролики о заповедниках и национальных парках России.



До конца учебного года в школах и детских садах Псковской области сотрудники отдела экологического просвещения и туризма заповедника проведут занятия, посвящённые столетию заповедной системы России и природоохранной деятельности Полистовского заповедника.



Одновременно с проектом «Всероссийский заповедный урок» стартует акция-флешмоб «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Все желающие могут сделать открытку и опубликовать её на своих страницах в соцсетях (ВК, Facebook, Instagram и др.) с едиными хэштегами. Создать поздравительную открытку можно на сайте заповедныйурок.рф. Задача акции – собрать как можно больше поздравлений.

«Мы также будем рады вашим поздравлениям для Полистовского заповедника!» - отметили в пресс-службе. Публиковать открытки необходимо с хэштегами #заповеднаяроссия #друзьязаповедныхостровов#Полистовскийзаповедник #полистовский #Polistovsky.