Безработный великолучанин ограбил собутыльника

10:49, 19 января 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 18 января в квартире дома по улице Энгельса после совместного распития спиртного безработный, судимый 36-летний горожанин с применением насилия открыто похитил у своего знакомого мобильный телефон.

Получив сообщение о преступлении, полицейские сразу прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

Похищенное изъято. Проводится расследование.