Безработный великолучанин ограбил собутыльника
В Великих Луках полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По версии следствия, 18 января в квартире дома по улице Энгельса после совместного распития спиртного безработный, судимый 36-летний горожанин с применением насилия открыто похитил у своего знакомого мобильный телефон.
Получив сообщение о преступлении, полицейские сразу прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.
Похищенное изъято. Проводится расследование.