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Общество

Компания Псков-Лада предлагает модель Largus по выгодной цене

Тем, кто ищет автомобиль для работы, подойдет LADA Largus фургон.

«Largus фургон – это отличная проходимость и вместимость, достойная грузоподъемность, распространенный сервис и проверенная временем надежность», - сообщили Псковскому агентству информации в компании «Псков-Лада».

- Объем багажника – 2540 л.

- Способен принять на борт 800 кг

- 4 точки крепления груза и резиновый коврик для

- в кузов легко помещается европоддон

- длина грузового отсека – 1,94 м.

- все наружные панели фургона из стали с двусторонней оцинковокой.

LADA Largus фургон – надежный партнер в большом и малом бизнесе!

В январе с выгодой до 50 000 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in.

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, улица Леона Поземского, 112, телефон 70-10-70.

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