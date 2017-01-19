Компания Псков-Лада предлагает модель Largus по выгодной цене
Тем, кто ищет автомобиль для работы, подойдет LADA Largus фургон.
«Largus фургон – это отличная проходимость и вместимость, достойная грузоподъемность, распространенный сервис и проверенная временем надежность», - сообщили Псковскому агентству информации в компании «Псков-Лада».
- Объем багажника – 2540 л.
- Способен принять на борт 800 кг
- 4 точки крепления груза и резиновый коврик для
- в кузов легко помещается европоддон
- длина грузового отсека – 1,94 м.
- все наружные панели фургона из стали с двусторонней оцинковокой.
LADA Largus фургон – надежный партнер в большом и малом бизнесе!
В январе с выгодой до 50 000 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, улица Леона Поземского, 112, телефон 70-10-70.