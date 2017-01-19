Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу

18:05, 19 января 2017, ПАИ

20 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от – 4 до +1 градуса.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.