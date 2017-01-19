Псковичам предлагают узнать об истории праздника Крещения на портале Президентской библиотеки

12:36, 19 января 2017, ПАИ

Псковский региональный центр Президентской библиотеки (улица Профсоюзная, 2) предлагает жителям региона ознакомиться с историей возникновения праздника Крещения и его значением в жизни православных людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

И. Бухарев в книге «О праздниках православной церкви», электронная копия которой представлена на портале Президентской библиотеки, описывает крещение Иисуса Иоанном Крестителем в реке Иордан, размышляя о первоначальном смысле обряда и священной силе воды в этом сакральном действе: «Крещение есть умерщвление крещаемаго для греха и возрождение в жизнь духовную, то есть святую, добродетельную; на это указывается и погружением крещаемого в воде: то он скрывается в воде, это образ смерти его греху, то он появляется из нея, это образ рождения в жизнь святую».

«Великий князь Владимир, по прибытии его из Корсуня в Киев, повелел, чтобы все люди, вельможи и рабы, бедные и богатые, шли креститься. Народ толпами входил в реку Днепр: большие стояли в воде по грудь, отцы и матери держали младенцев на руках; священники читали молитвы крещения…», – написано в многотомном труде А. Терещенко «Быт русского народа», оцифрованном Президентской библиотекой.

С тех самых пор верующие следуют этому обряду с теми или иными этнографическими и религиозными особенностями, присущими различным конфессиям, что описано в уже упоминавшемся труде Терещенко.

После церковной реформы Петра Великого некоторые обряды были упразднены. В историческом очерке И. Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» праздник времён царствования Екатерины II выглядит так: «От берега до построенной за Иорданью беседки по разостланному сукну и коврам стояли кавалергарды. Между их Её Величество в предшествии всего священного синклита проходить изволило. Войско стояло вокруг Иордани продолговатою фигурой. Всех в гвардии в строю было 8900 человек».

В России празднование Крещения на протяжении всей истории имело большое значение. В фонде Президентской библиотеки хранятся электронные копии многих дел, в которых рассматривается возможность крещения незаконнорожденных детей; детей, рождённых от лиц разной веры; о причислении иноверцев, принимающих крещение, к христианским обществам и льготах в связи с этим.

Пути проникновения, распространения и окончательного утверждения христианства на землях, вошедших в состав Российской империи, начиная с апостольских времен и заканчивая Крещением Руси, рассматриваются также в отдельных сочинениях, представленных в коллекции Президентской библиотеки «История Русской Православной Церкви» – в неё вошли фундаментальные труды, принадлежащие перу крупных церковных деятелей и историков церкви: Филарета, Макария, современного богослова и историка Е. Голубинского.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, 2, конференц-зал, телефон: 8(8112) 72-83-98).