За выходные псковские пограничники задержали 8 иностранцев

13:28, 19 января 2017, ПАИ

За прошедшие выходные псковские пограничники задержали 8 иностранцев, пытавшихся пересечь российско-белорусскую границу вне пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

Один из задержанных ранее уже привлекался к административной ответственности и признавался виновным в нарушении режима пребывания в России, в связи с чем в 2015 году было принято решение о запрете ему въезда в РФ сроком на 5 лет.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Минск, 21 февраля 1995 года) через российско-белорусскую границу могут беспрепятственно следовать только граждане этих стран.