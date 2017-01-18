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За выходные псковские пограничники задержали 8 иностранцев

За прошедшие выходные псковские пограничники задержали 8 иностранцев, пытавшихся пересечь российско-белорусскую границу вне пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

Один из задержанных ранее уже привлекался к административной ответственности и признавался виновным в нарушении режима пребывания в России, в связи с чем в 2015 году было принято решение о запрете ему въезда в РФ сроком на 5 лет.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Минск, 21 февраля 1995 года) через российско-белорусскую границу могут беспрепятственно следовать только граждане этих стран.

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