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Соцсфера

Минтруд распространит опыт Псковской области по сопровождению сирот и инвалидов

18 января первый заместитель Вера Емельянова приняла участие в совещании под председательством министра труда и социального развития РФ Максима Топилина в Москве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, встреча была посвящена вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с некоммерческими организациями, оказывающими услуги в социальной сфере

В работе также участвовали председатель Общественного совета при Минтруде России Елена Тополева-Солдунова, представители начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, член Общественной палаты, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, председатель совета Межрегиональной общественной организации «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии» Андрей Царев, руководитель Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» Алексей Михайлюк, представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках заседания представители Псковской области рассказали об альтернативных видах помощи и постинтернатном сопровождении сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющих ментальную инвалидность. В частности, был представлен опыт работы благотворительной организации «Росток», которая более десяти лет занимается семейным устройством, социальной адаптацией и сопровождением выпускников психоневрологических интернатов, и проект сопровождаемого проживания в Пскове. В рамках последнего под присмотром социальных работников инвалиды живут в отдельных квартирах, учатся самостоятельно вести быт и планировать свой бюджет.

По итогам обсуждения глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин рекомендовал использовать наработки Псковской области по социальной адаптации сирот и инвалидов в других российских регионах. Площадкой для распространения опыта выступит Фонд поддержки детей.

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