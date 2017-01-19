Более пяти тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения в Псковской области

14:39, 19 января 2017, ПАИ

С 18 по 19 января в Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили общественный порядок при проведении религиозных мероприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в 25 населенных пунктах Псковской области состоялись 67 религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 5000 человек.

Во время проведения массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, что охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали подразделении УМВД России по Псковской области, сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.