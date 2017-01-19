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Культура

4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение

4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение под названием Soda. Сообщение об этом появилось в группе клуба R-16 «ВКонтакте». Несмотря на прежнее название паблика, адрес в браузере уже поменялся на «sodanighclub».

Новый клуб позиционирует себя и в качестве концертной площадки. Первое выступление приглашённых артистов в Пскове намечено на 24 февраля. В этот день концерт даст группа «Чёрный кофе». Ожидаются также выступления групп Distemper, «Каспийский груз», «Рем Дигга», «Анимация», «Эпидемия», Rockestralive, «Тараканы!», «Кукрыниксы», Игоря Растеряева. Концерты в группе расписаны до 8 апреля. 

Владелец клуба R-16 и бывший депутат Псковской городской Думы Михаил Гаврилов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил, что «клуб не продан». От других комментариев он отказался. Однако, по сведениям ПАИ, оператором нового клуба станет новгородское билетное агентство Live concert во главе с владельцем сети ночных клубов Soda Яковом Чигладзе. Яков не дал по этому поводу никаких комментариев.

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