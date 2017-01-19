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Общество

В Псковской областной библиотеке представят поэтический сборник «Словенское поле — 2016»

21 января в 13:00 в отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация поэтического сборника «Словенское поле — 2016». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении союзов писателей России.

В сборник вошли избранные произведения 72 авторов – участников фестиваля «Словенское поле — 2016», который прошёл 29-31 июля 2016 года в Изборске и Пскове.

Книга издана тиражом 300 экземпляров. Она является некоммерческим изданием и не поступит в продажу. Участники получат авторские экземпляры, остальной тираж будет распределён по библиотекам области.

Организаторы фестиваля предоставят возможность ознакомления со сборником «Словенское поле — 2016» в электронном виде. После презентации, его PDF-версия будет размещена в электронной библиотеке «Псковского литературного портала».

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