В Псковской областной библиотеке представят поэтический сборник «Словенское поле — 2016»

13:45, 19 января 2017, ПАИ

21 января в 13:00 в отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация поэтического сборника «Словенское поле — 2016». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении союзов писателей России.

В сборник вошли избранные произведения 72 авторов – участников фестиваля «Словенское поле — 2016», который прошёл 29-31 июля 2016 года в Изборске и Пскове.

Книга издана тиражом 300 экземпляров. Она является некоммерческим изданием и не поступит в продажу. Участники получат авторские экземпляры, остальной тираж будет распределён по библиотекам области.

Организаторы фестиваля предоставят возможность ознакомления со сборником «Словенское поле — 2016» в электронном виде. После презентации, его PDF-версия будет размещена в электронной библиотеке «Псковского литературного портала».