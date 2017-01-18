«Псковэнерго» обеспечило электроснабжение всех построенных площадок на биатлонной базе «Юность»

12:20, 19 января 2017, ПАИ

К началу 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» полностью завершили подготовку энергообъектов, задействованных в схеме электроснабжения лыжной и биатлонной базы «Юность» в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, здесь, по информации муниципалитета со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР), пройдут Всероссийские соревнования по биатлону среди молодёжи и юниоров. Данное решение было принято в разгар политического скандала вокруг российского спорта и вынужденного отказа СБР от проведения здесь юношеского чемпионата мира в предстоящем феврале.

В прошлом месяце энергетики провели в деревне Смоленка работы по строительству воздушной с самонесущим изолированным проводом и кабельной линий 0,4 кВ, а также установили дополнительные светильники, кабельные разделители и распределительные щиты. Это позволило обеспечить электроснабжение помещений хранения оружия и подготовки спортсменов, трибуны, стрельбища, операторской и судейской, медиацентра и информационного экрана, снеговых пушек и объектов теле видеотрансляции.

Ввиду сжатых сроков, в работах были задействованы все ремонтные бригады РЭС №3 Западных электрических сетей «Псковэнерго», которым также помогали коллеги из Центральных и Восточных ЭС.

Ранее, в начале прошлого года специалисты «Псковэнерго» смонтировали здесь 316 светильников, которые освещают лыжную трассу в темное время суток. Её протяженность в общей сложности составила 3,15 км.

По информации региональных СМИ, организованные тренировки к Всероссийским соревнованиям на базе «Юность» в Островском районе начнутся 1 февраля.